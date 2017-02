La Malfa, Keynes e la ‘questione morale’ nel libero mercato

di Marcello Celeghini



Un economista, un politico, un filosofo, un matematico. Chi era John Maynard Keynes? Di questo poliedrico personaggio si è parlato ieri pomeriggio alla libreria Feltrinelli in occasione della presentazione del libro di Giorgio La Malfa, dal titolo ‘John Maynard Keynes’. Una biografia che riporta il pensiero keynesiano alla ribalta giorni nei nostri giorni e analizza da vicino la figura di un economista che ha introdotto la nozione di morale nel libero mercato. La presentazione è stata organizzata dal neonato Comitato Bruno Dussot.

Un pensiero economico quello keynesiano che ha influenzato l’economia mondiale dagli anni ‘30 agli anni ‘80 del secolo scorso e che puntava ad un giusto equilibrio tra democrazia ed esigenze capitalistiche. Modello che oggi – secondo l’autore – sembra essere stato dimenticato in nome del neoliberismo imperante. L’opera di Giorgio La Malfa è volta proprio a riportare in auge l’ideologia keynesiana, in particolare, recuperando il suo valore morale applicato all’economia. “È un libro di storia economica- rivela La Malfa-. Keynes è stato un uomo con una grande mente che ha saputo coniugare la politica con l’economia con le scienze umane e con la matematica. Il suo pensiero deve essere recuperato per trovare un new deal alla nostra stagnante economia attuale. La situazione in cui ci troviamo ora è stata prodotta dalla grande illusione portata dalle ideologie neoliberiste a partire dagli anni ‘80”.

Sull’esigenza di recuperare il pensiero keynesiano puntando ad un giusto equilibrio tra la democrazia e il capitalismo, si sono concentrati anche gli interventi degli altri ospiti intervenuti alla presentazione. “Credo che sia giusto che i capitali siano sottoposti ad un controllo da parte degli stati perché, altrimenti, si viene a creare una lotta tra gli stati per accaparrarsi più capitali possibili e, questa lotta, obbligherà sempre più gli stati a rendersi appetibili sulla pelle del mercato del lavoro- sottolinea il professor Alessandro Somma, costituzionalista dell’Università di Ferrara-. È necessario un compromesso tra i diritti collettivi dei lavoratori e dei cittadini e le esigenze del libero mercato, nessun ambito tra i due deve prevaricare l’altro”.

“Essere keynesiani oggi significa obbligatoriamente opporsi al modello neoliberista che governa attualmente il mondo- spiega Massimo Brutti, ex senatore e ordinario all’Università La Sapienza-. Il neoliberismo è una corsa alla ricchezza senza freni e senza paletti, il pensiero keynesiano invece, pur mantenendo un certo liberismo, introduce una questione morale da applicare all’ambito capitalistico per far si che questo non vada a discapito dei diritti democratici”.