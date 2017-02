Basket. La Vis under 20 vince il derby contro la Sbf

Grande soddisfazione per la squadra Under 20 Regionale della On Power Caricento che al termine di una gara emozionante e di grande intensità riesce a strappare la vittoria (64-65) sul campo dei rivali della Scuola Basket Ferrara. Trascinata da Baraldi (20 punti), Tamisari (18) e Panarese (13) la Vis ha sempre tenuto in mano le redini del match, riuscendo a strappare i due punti sul campo dei più forti cugini. La stessa formazione ha poi battuto, alcuni giorni dopo, anche gli Stars Bologna 79-63. Dopo il -15 dell’andata i ferraresi sono riusciti a ribaltare la differenza canestri, tanto da restare in corso per i play off.

L’Under 20 Eccellenza, invece, ha sfiorato il colpaccio in trasferta a Bologna contro la Virtus, dove ha ceduto solo al supplementare 69-65 con 19 punti di Verrigni e 17 di Kekovic. Le cose non sono andate bene nemmeno nella gara successiva, giocata al Pala Dozza contro la Fortitudo. La Vis ha subito l’impatto fisico dei padroni di casa, perdendo 66-58. Prossima partita lunedì 6 gennaio al Pala Palestre contro Reggio Emilia.

Infine, vittoria a sorpresa degli Under 14 Elite che hanno vinto in trasferta a Cesenatico 65-75.