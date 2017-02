Seminario di Acquajump al Centro Nuoto Copparo

Domenica 19 febbraio presso gli impianti sportivi comunali del “Centro Nuoto Copparo”, nella vasca fitness dedicata, si terrà un seminario per istruttori di acquafitness e una masterclass aperta al pubblico di “Acquajump”.

Acquajump è un nuovo divertentissimo attrezzo studiato apposta per l’acqua, in sostanza una rete elastica che adagiata sul fondo della piscina fa da rimbalzello.

Il seminario e la masterclass saranno tenuti dalla presenter nazionale di “idroterapia” Simona Natali che dalle 9 alle 13 terrà le lezioni per i tecnici e istruttori sia in acqua che in palestra e dalle 10.30 alle 11.15 la masterclass aperta a tutti.

Posti limitati e prenotazioni al Centro Nuoto Copparo 0532.861383 email: centro_nuoto_copparo@libero.it