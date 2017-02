“Paghiamo per aiutare i cittadini”

Egregio Direttore,

Duole ravvisare che il grande lavoro svolto volontariamente e gratuitamente per la sicurezza dei propri concittadini e contro il degrado della città dalle associazioni INSORGENTI, Riprendiamoci Ferrara e GAD Sicura non viene apprezzato da tutti alla stessa maniera.

Mentre da una parte, infatti, ci giunge il plauso delle forze dell’ordine che ci hanno riconosciuto grande serietà ed efficacia nelle nostre azioni ed hanno constatato che durante le nostre attività non si sono mai verificati episodi di tensione, anzi.

Dall’altra parte la nota dolente che vogliamo qui denunciare è quella invece dell’amministrazione ferrarese, che non solo non ha dato finora alcun segno di apprezzamento, ma anzi ha malamente cercato di scopiazzare quello che stiamo facendo noi, ormai da mesi e molto meglio, di quello che (solo a parole) stanno cercando di fare loro, ed in più ci sta anche osteggiando non dandoci più la possibilità di montare il gazebo ai nostri presidi e aumentandoci il costo dell’occupazione di suolo pubblico (ebbene si, sembra impossibile ma è vero, noi dobbiamo pagare per fare un servizio civile, sociale, volontario e gratuito per i nostri concittadini, svolto proprio per sopperire alla scarsa cura con la quale la giunta (non) ha affrontato l’emergenza degrado e insicurezza della nostra città) rilasciandoci il permesso per il presidio permanente per solo un mese alla volta con dispendio quindi, di mese in mese, di oneri, tasse, bolli, domande etc. etc.

Ora, noi non abbiamo mai chiesto soldi a differenza di altri, noi infatti siamo semplici cittadini e teniamo alla nostra città, ai nostri quartieri, alle nostre famiglie e ai nostri figli e al loro futuro e siamo orgogliosi di fare tutto volontariamente, ma sarebbe gradita una mano anche dall’amministrazione in tal senso.

Anche di questo vorremo parlare, col Sindaco e con l’Assessore competente, all’incontro che richiederemo ufficialmente nei prossimi giorni, visto il superamento del tetto di 500 firme di cittadini che ci eravamo dati come requisito minimo.

Insorgenti

Riprendiamoci Ferrara

Gad Sicura