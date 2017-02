Baltur, Benedetto è il nuovo capo allenatore

Cento. È Giovanni Benedetto il nuovo capo allenatore della prima squadra della Asd Benedetto XIV 2011. Tecnico reggino, classe 1965, con due promozioni in bacheca (con Latina nel 2009 e con Trapani nel 2011) e precedenti a Sassari, Potenza, Catanzaro, Matera e Reggio Calabria tra le altre, Benedetto ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2017.

“Siamo estremamente soddisfatti per aver concluso questa laboriosa ricerca del sostituto di Lanfranco Giordani – commenta Gianni Fava -, e credo di poter dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro coi consiglieri e il direttore sportivo, che desidero ringraziare per avermi affiancato in questa operazione. Naturalmente abbiamo cercato di fare le cose con grande impegno e serietà, cercando di non sbagliare questa scelta strategica. Ci sono tutte le premesse affinché questo accurato lavoro possa dare i suoi frutti, trattandosi di un allenatore di comprovata esperienza e che ha accettato la impegnativa sfida di Cento con forti motivazioni, senza paura e con la consapevolezza che il suo impegno sarà notevole ma ce la metterà tutta per fare bene. Mi auguro e spero che l’ambiente lo accolga da par suo e collabori, dandogli il tempo di ambientarsi e supportandolo. Sono certo che farà tesoro dell’ottimo lavoro svolto da Giordani in precedenza e che cercherà di mettere il suo. Mi aspetto impegno e professionalità da atleti, dirigenti e staff, nonché calore dai nostri appassionati e tifosi, affinché venga supportato al meglio il lavoro di un professionista che mi auguro possa accompagnarci in un futuro pieno di soddisfazioni. Colgo l’occasione per ringraziare Corrado Moffa, che domenica guiderà la squadra, per il lavoro svolto in questa difficile settimana e per il fondamentale supporto che darà a Benedetto nel conoscere meglio ambiente, campionato e squadra”.

“Sono stato colto di sorpresa da questa opportunità – confessa Benedetto -, ma con grande entusiasmo ho accettato di incontrare la dirigenza, conoscendo la passione, la serietà e la tradizione di questa piazza. Ci siamo conosciuti personalmente e questo incontro ha rafforzato ulteriormente questo mio entusiasmo, convincendomi della bontà del progetto. Non vedo l’ora di cominciare”.