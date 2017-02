I giovani inaugurano una “saletta” tutta per loro

di Pietro Perelli

Formignana. Davanti a una folta rappresentanza di ragazzi, è stata inaugurata presso la sala civica comunale “La Saletta”, un progetto per i giovani promosso dal Comune, dai giovani del servizio civile nazionale e dalla biblioteca comunale.

D’ora in avanti, tutti i venerdì dalle 16 alle 18, i giovani di Formignana avranno a disposizione uno spazio dove giocare, divertirsi e confrontarsi.

“Noi siamo qua come supporto – dice Silvia Carantoni, una delle ragazze del servizio civile – ma la saletta deve essere vostra, dovete essere voi a gestirla”. Poi aggiunge: “nel tempo, organizzandoci, potremmo anche andare a fare delle gite fuori porta, magari a vedere la Spal o a Mirabilandia”.

Ribadisce così concetti già espressi durante la presentazione alla stampa di due settimane fa in cui si spiegava come l’idea di fondo fosse quella di dare uno spazio e nel tempo responsabilizzare i ragazzi affinché possano arrivare a crearsi un regolamento e autogestirlo. Inoltre le attività non devono per forza limitarsi al venerdì pomeriggio ma si possono ampliare con gite, laboratori e altre attività, meglio se proposte dai ragazzi.

“Chi ben comincia è a metà dell’opera”, così esordisce, evidentemente soddisfatto, l’assessore alle politiche giovanili Andrea Turra che poi ribadisce come “questo progetto sia stato voluto fin dalla campagna elettorale credendo possa essere fondamentale, in questo momento storico, creare un luogo di aggregazione e incontro per i giovani”.

Dopo aver ricordato il duro lavoro di impostazione e progettazione, spetta alla sindaca, Laura Perelli, ringraziare tutti i presenti per la partecipazione. “Ringrazio per la presenza la sindaca dei giovani MariaGrazia Chicchiello e la Giunta Comunale, il Centro Sociale e Italmec che hanno contribuito al buffet e Leda Dall’Olio per l’organizzazione. Un ringraziamento particolare va ai ragazzi del servizio civile, pienamente inseriti nel progetto, e Barbara Grassilli (capogruppo opposizione) che ha aiutato grazie alle sue competenze professionali”.