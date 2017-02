La scuola festeggia il commercio di vicinato

Bondeno. Un successo annunciato per il contest “Che Natale in vetrina! I bambini ci guardano” – promosso da Ascom Confcommercio – che ha messo simpaticamente in gara una cinquantina di vetrine nel centro storico a Bondeno e circa 400 alunni (dai 6 ai 10 anni) dell’istituto comprensivo “T. Bonati” impegnati come giurati d’eccellenza.

Si è conclusa venerdì 3 febbraio con le cerimonia di premiazione l’iniziativa di valorizzazione sul commercio di vicinato in collaborazione con il Comune di Bondeno e la direzione didattica dell’istituto comprensivo statale “T. Bonati” della città matildea che si è svolta dalla festa dell’Immacolata Concezione e fino al giorno dell’Epifania con le vetrine realizzate sul tema del Natale. Al ritorno dalle vacanze natalizie i bambini hanno consegnato le loro schede di votazione all’interno di un’ apposita urna all’interno del plesso scolastico.

Sul podio dei vincitori sale al primo posto Step di Fabiola Tralli, la piazza d’onore tocca alla Cartolibreria di Gloria Cremonini ed infine in terza posizione è la Farmacia Benea di Roberta Benea.

L’iniziativa ha visto il supporto della Cassa di Risparmio di Cento (con un omaggio di materiale didattico alla scuola stessa, in specifico materiale microfonico) e della Farmacia Benea (impegnata nel regalare gadget educativi ai bambini dell’istituto coinvolto) ed è stata resa possibile grazie al lavoro di coordinamento di Eros Tartari.

“E’ stata un esperienza entusiasmante – commenta Marco Amelio, presidente Ascom Cento, Bondeno e Sant’Agostino (quest’ultimo ora all’interno del nuovo Comune Terre del Reno ndr) – che ripeteremo anche per le festività natalizie 2017 permettendo di coinvolgere in modo più stringente e duraturo il mondo della scuola ed il commercio di vicinato nella valorizzazione dei più piccoli come autentici protagonisti della realtà territoriale”.

Dal canto suo l’amministrazione comunale con il vicesindaco Simone Saletti aggiunge: “Quando si creano sinergie tra amministrazione comunale e associazioni di categoria, con il coinvolgimento di famiglie e bambini, veri protagonisti del Natale, non può che nascere un progetto di successo, con al centro le vetrine dei nostri commercianti. Credo che per il prossimo anno ci possa essere un seguito, con l’estensione alle vetrine delle attività ubicate nelle frazioni, in modo da arricchire ulteriormente un calendario di iniziative natalizie già entusiasmante”.

Una collaborazione che è stata soddisfacente per la dirigente didattica Stefania Borgatti che dichiara: “I bambini hanno particolarmente apprezzato quest’iniziativa che ha suscitato un grande entusiasmo e sulla quale c’è una grande curiosità sugli esiti finali. Un concorso che la aScuola sarà lieta di supportare anche per il futuro e che rafforzerà il legame con la città”.

Una soddisfazione concreta anche per CariCento, partner attenta sul territorio, che conclude con Enrico Pederzini, vicedirettore della filiale matildea: “Siamo soddisfatti della partecipazione all’iniziativa ‘Che Natale in Vetrina’. Caricento è lieta di sostenere progetti che stimolano il coinvolgimento di istituzioni locali, scuole ed attività commerciali. La partecipazione attiva rappresenta sicuramente un elemento fondamentale per la ricchezza del nostro territorio.”

L’arrivederci è dunque per il dicembre 2017 per una seconda attesa edizione.