Iva Cigic firma per la B.Ethic

Iva Cigic, la ventiduenne croata arrivata in prova la scorsa settimana, dopo alcuni allenamenti e anche un bell’attacco influenzale, ha firmato un accordo fino a fine stagione con la società del presidente Ferranti.

Nata a Spalato e cresciuta cestisticamente a Sebenico, Iva vestirà la maglia numero 6. L’ad Branchini ha quindi provveduto ad inviare la documentazione necessaria per il tesseramento anche se è ancora molto in dubbio il suo debutto nella trasferta di sabato prossimo a Udine in quanto l’atleta è ancora febbricitante.

Il suo stato di salute verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico e si deciderà solo oggi, sabato, se potrà essere schierata nella gara in terra friulana.