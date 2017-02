Alla Vm continua l’odiessea della cassa integrazione

Cento. Cassa integrazione anche a marzo, con numeri peggiori di quelli di febbraio che a loro volta erano più alti di quelli di gennaio. È un’odissea l’inizio del 2017 per i lavoratori Vm.

Secondo la comunicazione aziendale ai sindacati le sospensioni dal lavoro saranno programmate dall’1 al 18 marzo. La linea di produzione dei motori V6 sarà quella più colpita: “Andranno sotto il cinquanta percento dei turni lavorati, e non potranno maturare i ratei per ferie e permessi”, spiega Samuele Lodi, della Fiom-Cgil. Stessa sventura è programmata per la linea quattro cilindri nel mese corrente.

La cig opererà in due tronconi temporali: il primo dall’1 al 3 marzo, i 9-10 e il 13-17 che colpirà in tutto 760 lavoratori, la seconda per il 4, 6-8, 11 e 18 marzo per 700 lavoratori.

“Abbiamo inviato questa mattina (venerdì 3 febbraio, ndr) una richiesta di esame congiunto all’azienda”, comunica infine Lodi.