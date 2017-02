La Despar 4 Torri cerca la vittoria contro il Pontevecchio

La quarta giornata del girone di ritorno vedrà la Despar 4 Torri impegnata alla palestra Pertini di Bologna contro la Polisportiva Pontevecchio. I bolognesi sono ultimi in classifica con una sola vittoria guadagnata nelle quindici partite fin qui giocate.

La squadra che incontrerà la Despar paga soprattutto la sua giovanissima età media perché, di fatto, è l’unica compagine iscritta alla C Gold dell’Emilia composta esclusivamente da under 18 anche perché l’unico giocatore “over” inserito nel roster iniziale, Franci Zeneli, da fine 2016 è uscito, pare per motivi “comportamentali”, dalla rosa della C.

Il percorso fin qui seguito dagli amaranto di coach Angori è stato altalenante se si divide il campionato in fasce di tempo. L’inizio ha subito l’inevitabile contraccolpo dell’approccio, da parte dei tanti giovani presenti, ad un campionato senior molto impegnativo; in questa fase anche la sfortuna, con tanti infortuni, ci ha messo lo zampino. Nella fase centrale sono arrivate, sicuramente, le migliori prestazioni degli amaranto di sponda bolognese, come ad esempio quella che li ha visti battagliare ad armi pari anche a Ferrara contro la Despar.

Proprio sul finire di questo periodo è arrivata la vera stella del cammino fin qui percorso, la prima ed unica vittoria ottenuta a spese di un’allora Ozzano, primo in classifica e ancora imbattuto. Nell’ultima fase, quella che arriva a oggi c’è stato un evidente calo, fisico e mentale, dovuto con molta probabilità al doppio campionato, e quindi doppio impegno mentale e fisico, sia nel campionato under 20 che nella C Gold, e questo è certamente il pegno pagato da un gruppo unico, senza senior.

Nel giovanissimo gruppo, di cui fan parte anche tre virtussini in doppio tesseramento, le stelle dal punto di vista realizzativo sono Buriani e Ranocchi, ma la forza vera del gruppo di Angori è proprio nella buona e omogenea qualità di tutti i ragazzi.

Nell’ultima di campionato il Pontevecchio ha perso contro il forte e lanciato Fiorenzuola facendolo soffrire, non poco, fino a metà gara quando le due squadre erano ancora in sostanziale pareggio. Ciò che è accaduto nel terreno di gioco, ancora vergine da sconfitte, del Fiorenzuola è il classico segnale d’allarme che, se sottovalutati, i ragazzi del Pontevecchio possono far male a chiunque.

Ma questa lezione la Despar l’ha imparata anche all’andata quando la vittoria arrivò dopo una battaglia che solo nell’ultimo quarto vide Ferrara sopravanzare gli ospiti.

La Despar dovrà cercare una vittoria che, sulla carta ci sta tutta, per alzare le barriere in protezione alla zona play off. Palla a due alla Pertini, sabato alle ore 19.