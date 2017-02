La B.ethic torna in campo contro Udine

Sfida davvero insidiosa quella che attende la B.ethic Ferrara che, dopo la sosta in campionato, torna in campo domani, sabato, alle 20.30 a Udine per affrontare la squadra allenata dal “Santone” Medeot.

La pausa, che sembrava poter rompere il ritmo al gruppo biancorosso reduce da cinque vittorie consecutive, è stata invece quanto mai positiva. Da un lato perché ha consentito di recuperare tutte le influenzate che la partita giocata nella “ghiacciaia” di Salerno aveva lasciato in eredità, dall’altro perché senza l’assillo del match da preparare Ferrara ha potuto provare e tesserare Iva Cigic, play-guardia del 1994 in arrivo dalla A1 croata.

Un innesto dettato dalla necessità di allungare le rotazioni nelle esterne (Santarelli, anche se ha tolto il gesso, rientrerà nella migliore delle ipotesi a fine mese) e soprattutto dalla volontà di dare più ritmo all’attacco estense, sfruttando Cupido anche come guardia.

La crescita di Furlani e il veloce recupero di Bona, insiema alla solidità di Diene e alla possibilità di schierare Miccio da “4” hanno convinto lo staff che era sul perimetro che si doveva lavorare e cosi si spiega l’arrivo di Cigic.

Di lei, come della buona vena, di tutte le compagne ci sarà bisogno per battere una compagine come la Delser Udine che, a dispetto del basso profilo con cui si è presentata ai nastri di partenza del campionato, si sta ben comportando ed occupa la sesta posizione in classifica.

La regia è affidata al duo Mancabelli-Rainis, per un reparto esterne completato dall’esperta e brava Vicenzotti. Sotto canestro attenzione a Da Pozzo e soprattutto alla comunitaria Ofomata. All’andata le friulane imbrigliarono la B.ethic per lunghi tratti del match e solo un quarto periodo stellare in attacco permise a Miccio e compagne di prevalere.

Occhi aperti dunque per Chimenti e il suo gruppo, la partita è una potenziale trappola nella rincorsa al terzo posto in graduatoria ma tornare con i due punti darebbe tantissimo morale in chiave Coppa Italia e play-off.