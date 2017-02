Web e social, uso o abuso nei giovanissimi

«Come ti rappresentano il web e i social? E come tu ti rappresenti sul web e sui social?». E’ il titolo della seconda edizione del concorso (nel 2016 fu dedicato alla percezione di bellezza e benessere), organizzato dall’Ordine dei Medici di Ferrara, in collaborazione con l’Ust (Ufficio Scolastico Territoriale) e patrocinato dal Comune di Ferrara, presentato ieri in conferenza stampa.

L’obiettivo, come spiega il presidente Bruno Di Lascio, «è comprendere il livello di uso o abuso che i giovanissimi fanno del web e degli strumenti annessi, tra nuove necessità didattiche, comprensive del digitale, e social network. L’idea di rivolgere anche questa seconda edizione del concorso agli studenti delle scuole medie nasce dalla consapevolezza che la fascia 12-14 anni è molto permeabili alle sollecitazioni e alle suggestioni. Tanto più che parliamo dei cosiddetti nativi digitali, per cui il mondo virtuale è di fatto parte integrante di quello reale. La cronaca ci consegna tuttavia episodi di abuso. Molta della violenza giovanile – basti pensare al bullismo – si esplicita infatti in rete. Come Ordine dei Medici riteniamo fondamentale comprendere come i giovanissimi vivono questi nuovi strumenti, tra reali opportunità di conoscenza e rischi di dipendenza – le cui conseguenze possono manifestarsi in vere e proprie patologie – soprattutto nella rappresentazione di se stessi».

Destinatari sono gli studenti delle scuole secondarie di primo grado degli istituti del capoluogo cittadino e della provincia. Ciascuna classe partecipante realizzerà elaborati, senza alcun limite di espressione. Potranno essere testi come fotografie o prodotti digitali del tipo video, musica. Soddisfazione ha espresso Villi Demaldè, referente per la formazione e presente in rappresentanza dell’ Ufficio VI, secondo cui «c’è un’urgenza rispetto all’uso dei social, per le infinite possibilità che offrono ma anche per i rischi annessi. Non si tratta – ha rimarcato – di fare una azione di contrasto, ma di educazione al rispetto di sé stessi e degli altri. L’auspicio è che queste attività, nel tempo, siano non solo aggiuntive ma sempre più integrate».

La commissione giudicante sarà formata dai membri del Consiglio dell’Ordine dei Medici, che rappresentano peraltro le differenti branche della medicina. La premiazione avverrà la mattina del 31 maggio 2017, alla Sala Boldini, dalle 10 alle 12. I premi saranno in danaro, così da consentire alle scuole di acquistare materiale indispensabile alla didattica. Il primo premio è stabilito in 1.200 euro (milleduecento) euro, il secondo in 1.000 euro euro (mille), un terzo in 800 euro (ottocento). Tutte le classi partecipanti riceveranno una benemerenza.

Le adesioni saranno raccolte direttamente dall’Ordine dei Medici, scrivendo a segreteria@ordinemedicife.it., in copia a info@ufficiostampacomunicazione.com entro il 20 aprile. Specificare in oggetto, Concorso Ordine Medici Ferrara. Gli elaborati dovranno pervenire all’Ordine dei Medici di Ferrara (via Sacrati 11, 44121 Ferrara) entro il 30 aprile 2017. Dovranno essere accompagnati dai contatti (classe, istituto di appartenenza, docente di riferimento).