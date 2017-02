Per sottrarsi a un controllo ha tentato di investire con la bicicletta un carabiniere, per poi cadere rovinosamente a terra poco dopo.

E’ successo in corso Piave, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Ferrara hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale un nigeriano di 23 anni.