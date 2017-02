Kaos torna in campo contro i veneti della Came Dosson

Torna la Serie A Futsal e ad attendere il Kaos c’è un doppio impegno casalingo. Oggi, sabato 4 febbraio, i neri ospitano al PalaHiltonPharma (calcio d’inizio alle 18) i veneti della Came Dosson nella terza giornata di ritorno. Venerdì 10 febbraio gli estensi saranno nuovamente in campo davanti al pubblico amico, per il match con la Cioli Cogianco che sarà trasmesso in diretta su Sportitalia (ore 20.45).

La formazione di Fernandez si era congedata dal campionato tre settimane fa, con il ko 3-1 al PalaMalfatti di Rieti che aveva fatto scivolare i neri al settimo posto a pari merito con la Cogianco. Durante la pausa il gruppo non ha sempre lavorato a ranghi completi, per le indisponibilità di Fernandao, Saad e Tuli per citarne alcune, e per gli impegni con le rispettive nazionali di Ercolessi, Schininà e Peric.

Ercolessi da record. Quota 113 per il capitano del Kaos. Un importante traguardo per il trentunenne giocatore di Abano Terme, raggiunto mercoledì nella seconda amichevole vinta dall’Italfutsal con la Serbia al PalaTeatro di Villorba: Marco Ercolessi è arrivato a 113 presenze con la Nazionale azzurra e ha agganciato il record assoluto di Grana.

Kaos-Came, i predenti. fida inedita quella tra Kaos e la matricola veneta, l’unico precedente è quello dell’andata. A Casier di Dosson, in provincia di Treviso, i neri vinsero 5-6: tripletta di Titon, doppietta di Tuli e rete di Ercolessi per l’1-6, poi la formazione dell’ex Boaventura arrivò ad un passo da un insperato pari. Da tenere d’occhio proprio Marco Boaventura, così come l’innesto Vieira, in una sfida ben più insidiosa di quanto non dica la classifica; i veneti di Rocha sono ultimi con 6 punti, a pari merito con Lazio e Futsal Isola.

I direttori di gara sono Manuela Di Fabbi (Sulmona) e Andrea Campi (Ciampino), al crono Fabiano Maragno (Bologna).

Il match tra Kaos e Came Dosson sarà trasmesso in diretta streaming, con link su www.kaosfutsal.it. Aggiornamenti live testuali saranno disponibili sul sito della Divisione Calcio a cinque, oltre che sui canali Facebook (www.facebook.com/futsalkaos) e Twitter (www.twitter.com/futsalkaos) della società.