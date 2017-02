La Lega esporta il “metodo Naomo” in tutta la Regione

Altro che bavaglio, la Lega Nord ha deciso ufficialmente di esportare il “metodo Naomo” al di fuori dei confini ferraresi e applicarlo in tutta la Regione.

Il segretario della Lega Nord Emilia, Gianluca Vinci, in una riunione federale tenutasi giovedì a Reggio Emilia, ha presentato Nicola Lodi al resto delle province, chiedendo che si coordino con lui per le prossime iniziative legate ai temi dell’immigrazione e della sicurezza. Insomma, Lodi ha fatto scuola con le iniziative del Palaspecchi e delle “barricate” di Gorino, che hanno avuto risonanza nazionale e ora il Carroccio che ‘insegnerà’ anche alle altre segreterie provinciali come fare.

“Vinci – spiega lo stesso Lodi – ha chiesto alle segreterie di organizzarsi e coordinarsi con me per le attività che hanno a che fare con l’immigrazione e la sicurezza, per applicare il metodo Ferrara. È la chiara dimostrazione – rivendica – che nessuno mi voleva fermare”.

L’incarico di lodi “sarà a lunga durata”, e funzionale anche a marcare la presenza della Lega Nord nei territori in cui ci saranno le elezioni amministrative. “Sarà un cammino difficile, duro ma entusiasmate e sono certo otterremo grandi risultati – afferma Lodi -. Ringrazio tutto il consiglio nazionale, Alan Fabbri e il segretario nazionale Gianluca Vinci per questa opportunità entusiasmante.

Per chi nutriva critiche e dubbi sul mio operato, questa è la risposta giusta”.