Interno Verde cerca nuovi giardini segreti

Interno Verde cerca nuovi giardini da aprire alla città, per la seconda edizione della manifestazione dedicata al verde urbano ferrarese. Dopo il successo della prima edizione, che si è svolta a metà settembre e ha coinvolto più di 3.500 partecipanti, l’associazione Ilturco – che ha ideato e curato l’evento – non perde tempo e gioca d’anticipo, assecondando i desideri delle tante persone che hanno risposto al questionario di gradimento pubblicato online, le quali hanno chiesto quasi all’unanimità di replicare l’iniziativa in primavera.

Invece di aspettare la fine dell’estate, Interno Verde 2017 si terrà sabato 13 e domenica 14 maggio, ed è in vista di questo appuntamento che gli organizzatori invitano i proprietari degli spazi a farsi avanti.

Nel 2016 Ilturco per un weekend ha reso possibile visitare eccezionalmente 37 splendidi giardini raccolti entro le mura del capoluogo estense. Tra questi sette sono stati aperti grazie al sostegno delle istituzioni, trenta grazie alla generosa disponibilità delle famiglie e dei soggetti privati coinvolti, che hanno permesso alla comunità di vivere e scoprire un patrimonio di grande bellezza, fondamentale per comprendere l’identitaria della città, in un’atmosfera di spontanea e informale condivisione.

Per la seconda edizione Ilturco intende mantenere invariato il numero degli spazi accessibili per permettere agli iscritti più motivati, durante i due giorni, di completare agevolmente la visita, ma vuole approfittare della grande attenzione ricevuta lo scorso anno per ampliare la varietà delle tappe. Alcuni giardini presenti nella mappa del 2016 – i più significativi da un punto di vista storico, architettonico e botanico – resteranno in programma anche nel 2017, gli altri cambieranno per permettere ai ferraresi e ai turisti di stupirsi ulteriormente, varcando la soglia di nuove oasi di tranquillità, segrete e inaspettate.

“A settembre la risposta della città è stata eccezionale – raccontano Martina Stevoli e Licia Vignotto, coordinatrici dell’evento -, ci auguriamo che lo sia anche quest’anno. Spesso i ferraresi vengono giudicati persone chiuse e poco accoglienti: è stata una sorpresa bellissima scoprire invece che c’è tanta voglia di mettersi in gioco, di confrontarsi e di conoscersi, con responsabilità e serenità. Mettere il proprio giardino per un weekend a disposizione della collettività non è un atto banale e ringraziamo già da ora chi ci contatterà per proporsi. Ilturco continuerà a impegnarsi affinché Interno Verde possa essere un’esperienza piacevole e arricchente per tutti, proprietari e visitatori”.

La call per trovare nuovi giardini sarà aperta fino a domenica 5 marzo. Gli interessati possono scrivere a internoverde@ilturco.it, telefonare al numero 3476950867 oppure andare a trovare gli organizzatori di Interno Verde presso la sede dell’associazione, in via del Turco 39, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.