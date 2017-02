Tenta il suicidio, due carabinieri la salvano

Lido di Spina. Due carabinieri di Comacchio hanno salvato ieri, al Lido di Spina, una ragazza di Ferrara ormai in stato di incoscienza per aver tentato il suicidio ingerendo farmaci.

E’ stato verso le 17.30 che il padre della giovane, che si era allontanata da casa già in mattinata, si è presentato in Questura a Ferrara denunciando, fortemente preoccupato, l’allontanamento della figlia. Il personale della Questura ha tentato subito di localizzare il cellulare della ragazza, individuando genericamente nei lidi sud di Comacchio la zona dove poteva trovarsi.

Dopo svariate ricerche, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Comacchio hanno individuato un’abitazione ad uso estivo al Lido di Spina, in una zona pressoché deserta in questo periodo dell’anno, ipotizzando che la giovane poteva essersi chiusa all’interno con intenti suicidi.

Considerato il poco tempo disponibile, i militari hanno scavalcato la recinzione e, avendo intravisto da un vetro la giovane riversa a terra, hanno sfondato una finestra e sono riusciti ad accedere all’interno della casa. La giovane si trovava in stato di incoscienza e in evidente pericolo di vita, aggravato dalla prolungata esposizione alle basse temperature che ne aveva indotto un grave stato di ipotermia.

L’immediato intervento di soccorso dei due militari – il brigadiere Francesco Schiavone (capo-equipaggio) e il carabiniere scelto Carlo Mangiacapre (autista) – è risultato determinante per consentire al personale medico di giungere nell’abitazione e ristabilire i parametri vitali, consentendo poi il trasporto all’ospedale di Cona, dove la giovane risulta ricoverata non più in pericolo di vita.