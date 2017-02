Maisto: “Il Giorno del ricordo non è nazionalismo”

di Cecilia Gallotta

“Siamo una delle città del Paese che ha preso più seriamente l’istituzione per legge della giornata del ricordo: Ferrara del resto ha ospitato nel dopoguerra un numero rilevante di esuli, quindi ricordare è giusto. E permettetemi di dire che il ricordo dei martiri italiani non è un’altra forma di nazionalismo, non è una contraddizione in termini, perché è il nazionalismo ad essere stato causa di queste tragedie”.

Forti e determinate la parole del vicesindaco Massimo Maisto, che introduce le iniziative pensate per il ricordo in questo “particolare 2017”: sono infatti passati 70 anni dalla firma di Parigi del ’47, in cui 350.000 italiani lasciarono in massa le proprie terre “per la forzata rimozione dell’italianità” delle politiche violente dei seguaci di Tito, dopo le ripetute stragi degli anni precedenti che hanno visto migliaia di italiani gettati nelle foibe, fucilati e annegati dai partiti comunisti contrari all’annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia.

“Non ci furono differenze di classe: fu la popolazione italiana a lasciare in blocco le proprie case”. Circa 80.000 fra operai, impiegati, dirigenti, commercianti, anziani e bambini emigrarono verso Australia, Uruguay, Canada e altre mete, mentre ai restanti esuli italiani, dopo la sconfitta della guerra, toccarono i campi di prigionia quali Fossoli, Trieste e Fraschetta (FR). Una situazione che non si è risolta prima degli anni ’70, perché 8.493 esuli erano ancora presenti in 15 campi profughi fino alla metà degli anni ’60.

“E’ bene ricordare sempre cosa storicamente è successo – prosegue il vicesindaco – perché nelle scuole non sempre se ne parla molto, e a volte si rischia di perdere il ‘ricordo del ricordo’. Solo in questo modo anche le iniziative organizzate acquistano un significato e diventano importanti”, come l’omaggio alla rotonda “Martiri delle foibe” della mattina di venerdì 10, seguito, alle ore 16, dall’incontro degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati di Ferrara, con un intervento musicale del Conservatorio Frescobaldi da parte di Matilde e Celeste Pirazzini.

Giovedì 9, presso il Comune di Codigoro, il presidente del Comitato Provinciale dell’Ass. Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Flavio Rabar ricorderà l’esule da Fiume avv. Alceo Ranzato, dopo un’illustrazione storica da parte della prof. Anna Quarzi.

La partecipazione del Conservatorio di Ferrara non si limita poi a venerdì 10, perché “è da 5 anni che il conservatorio si unisce alla celebrazione della giornata del ricordo”, come spiega il professore di viola Achille Galassi prima di introdurre il concerto di sabato 11, che alle 16 presso palazzo Bonacossi propone “Le nostre Istriane” di Antonio Smareglia, operista suddito dell’impero austro-ungarico: famoso soprattutto fra Trieste e Vienna, “lui componeva in italiano”.

La messa delle 10.30 di domenica 12 in Cattedrale sarà poi celebrata dal vescovo mons. Luigi Negri, mentre l’incontro di venerdì 24 in occasione dell’anniversario di Parigi (sopra citato) si terrà presso l’Istituto Vergani-Navarra di Palazzo Pendaglia, luogo che fra le sue mura accolse ed ospitò un numero rilevante di quei profughi che oggi ricordiamo.