Popolazione in calo a Ferrara, in un anno persi più di mille residenti

Ancora in calo ma tutto sommato stabile la popolazione a Ferrara che passa da 133.155 residenti di fine 2015 a 132.009 di fine 2016. In un anno dunque, la città ha perso più di mille residenti. Sono i numeri – ancora provvisori – elaborati dal servizio Statistica del Comune.

Non dà una grossa mano alla sperata ripresa demografica neppure la popolazione residente straniera che è sì aumentata ma veramente di poco, passando da 12.632 stranieri a 12.656 stranieri, un aumento di 24 unità che porta la quota sulla popolazione globale al 9,59% (nel 2015 era il 9,49%).

Sempre prevalenti le donne, 70.049 ma nel corso di un anno sono scese di ben 727 unità. Un calo in linea con quello della popolazione maschile, passato da 62.379 residenti a 61.960. Per quanto riguarda la popolazione straniera i maschi sono 5.376 e le femmine 7.280, sostanzialmente stabili rispetto al 2015.

La piramide della popolazione mostra la netta minoranza della popolazione sotto i 25 anni che indica come Ferrara – al pari del resto d’Italia – fatichi molto nel ricambio generazionale.

A livello di quartieri, l’area di via Bologna è quella in cui si riscontra la maggiore densità con oltre 25mila residenti, insieme al centro storico con 17.600 abitanti.

Nel 2016 sono stati celebrati in tutto 380 matrimoni, la maggior parte di questi (272) con il rito civile, mentre 108 sono stati celebrati con rito religioso. La differenza testimonia ancora il calo delle celebrazioni religiose che dal 1970 in poi sono scese in maniera vertiginosa, raggiungendo i minimi storico proprio nell’anno appena trascorso.