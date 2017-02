Museo Nave Romana, un tavolo sulla nuova destinazione

Comacchio. A Comacchio il percorso intrapreso per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2018, che ha visto il coinvolgimento dei cittadini nei tavoli di confronto sui progetti culturali sui quali puntare per la realizzazione del dossier, non si ferma.

L’Amministrazione comunale ha, infatti, convocato una nuova serie di incontri che a partire da lunedì 6 febbraio daranno il via ad un nuovo percorso di co-progettazione riguardante, questa volta, la nuova destinazione culturale da dare all’immobile, in via Agatopisto, che fino a oggi ha ospitato il Museo del carico della Nave Romana. I locali, nei quali il carico è stato esposto negli ultimi anni, sono, infatti, attualmente chiusi al pubblico, ma saranno nuovamente resi disponibili per ulteriori usi a seguito del trasloco dei reperti nel nuovo Museo Delta Antico che verrà inaugurato il prossimo 25 marzo presso il Settecentesco Ospedale degli Infermi.

L’appuntamento è, dunque, per lunedì 6 febbraio, alle ore 17, presso il salone della biblioteca civica di Palazzo Bellini. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.