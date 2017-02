Previsioni del 4 febbraio

Ferrara

Cieli molto nuvolosi al mattino con tempo asciutto; peggioramento nel pomeriggio con deboli piogge in esaurimento nelle ore serali. Nuvolosità compatta nella nottata, ma senza fenomeni associati. Temperature comprese tra +5°C e +12°C

Emilia

Cieli molto nuvolosi al mattino sulla Romagna, ma con tempo asciutto; precipitazioni sulle pianure emiliane, a carattere nevoso in appennino oltre i 1600 metri. Peggioramento nelle ore pomeridiane con piogge sparse su tutti i settori. Generale esaurimento dei fenomeni in serata, presenza di nubi basse sulle pianure emiliane con conseguente riduzione della visibilità.

Italia

Condizioni di generale instabilità al Nord Italia, con piogge ma anche rovesci localmente intensi ad iniziare dalle zone occidentali. La neve continua a cadere specie sulle Alpi oltre 800-1400 metri. Migliora a partire dalla serata sui settori di Nord Ovest, ancora precipitazioni sparse sulle zone centro orientali. Al Centro giornata all’insegna dei cieli irregolarmente nuvolosi, con la possibilità di piogge e rovesci localmente intensi su tutte le regioni in particolare nelle ore pomeridiane. Fenomeni in esaurimento in serata. Neve sugli Appennini oltre 1700-1900 metri. Qualche pioggia possibile al Sud Italia specie sui settori Peninsulari e sulla Sardegna, mentre altrove sono attesi addensamenti anche compatti alternati a locali schiarite ma senza fenomeni di rilievo associati.

Temperature stabili o in diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi.

