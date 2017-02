Difesa personale, parte il corso per la Polizia Penitenziaria

Ai nastri di partenza l’iniziativa del Corso di Difesa Personale organizzato per la Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale Costantino Satta di Ferrara. Il corso è stato organizzato grazie alla collaborazione dell’associazione Csr Ju Jitsu Italia di Davide Conti, con il Coni di Ferrara, presieduto dal Cavaliere Boschetti Pareschi e del Panathlon Club Ferrara.

Tale progetto sulle tecniche di bloccaggio e sicurezza personale è stato fortemente voluto dal referente del benessere organizzativo, nonché comandante di reparto, Annalisa Gadaleta e dal direttore Paolo Malato, anche nell’ottica della valorizzazione del benessere del personale.

Tale iniziativa è stata, inoltre, pensata e voluta come gratuita per tutti i poliziotti penitenziari che, in gran numero, hanno voluto approfittare dell’occasione formativa che potrà essere utile sia professionalmente che nella vita di tutti i giorni: sarà strutturato in due mesi, con 12 lezioni di due ore l’una e insegnerà le tecniche di autodifesa e di neutralizzazione dalle aggressioni esterne.

A tenere le lezioni è un grande nome del Ju Jitsu internazionale, il maestro Davide Conti, cintura nera 8° Dan, già istruttore di autodifesa per appartenenti a forze di polizia non solo in Italia, ma anche in Russia e Francia. Le lezioni si terranno presso la palestra del Csr Ju Jitsu in via Annibale Zucchini (nei pressi di via Modena).