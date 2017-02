Barzellette allo sbaraglio con Pizzocchi

Barzellette allo sbaraglio allo Spirito con il Duilio Pizzocchi Show. Il celebre cabarettista bolognese è pronto questa sera, sabato 4 febbraio dalle 20, a far ridere tutti i commensali con il suo inconfondibile humor.

Un gradito ritorno nel ristorante vigaranese: Pizzocchi rievocherà infatti le indimenticabili serate tenute proprio allo Spirito nella seconda parte degli anni ’90 in “Spirito risate a 90°”, memorabile trasmissione televisiva in onda su Telestense.

Ma non si tratterà di un one man show. “Pizzocchi wants you” è infatti il nome dell’appello alla partecipazione del pubblico perché si cercano ‘barzellettieri’ che vogliano cimentarsi sul palco.

Nel corso della serata avverranno le registrazioni delle più belle barzellette interpretate non solo dall’artista protagonista ma da tutti coloro che vorranno donare una risata al pubblico presente. Le registrazioni saranno poi condivise sulla pagina “Senti Questa by Spirito”.

Il nuovo format d’intrattenimento, sulla scia del riscontro di consensi e di partecipazione con il precedente appuntamento diretto dal celebre artista ferrarese Andrea Poltronieri, prevede un accompagnamento musicale con video dj tenuto da Stefano Pariali durante il pre e post spettacolo.