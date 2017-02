“La Vm motori è un muro di gomma”

di Serena Vezzani

Cento. Un unico punto all’ordine del giorno per la commissione I ‘Bilancio, affari economici, affari generali, risorse’ convocata ieri da Marcella Cariani: lo stato dello stabilimento centese di Vm motori e futuro dello stesso, e più in generale la situazione congiunturale del manifatturiero metalmeccanico.

Presenti al dibattito i rappresentanti delle categorie dei metalmeccanici e i consiglieri comunali. Tante le proposte messe in campo e gli argomenti in discussione: e l’intento dell’amministrazione comunale è quello di “difendere l’indotto enorme legato a Fca – ha assicurato il sindaco Toselli, – creando le condizioni affinché l’azienda continui a investire su Cento, con monitoraggio e attenzione costanti”. È fissato infatti per mercoledì, alle 9.30, l’incontro in Regione tra sindaco, l’assessore Costi e gli esponenti di Fca per inquadrare la situazione del territorio.

Ha proposto di analizzare gli accadimenti in termini di progettualità sotto la lente d’ingrandimento del Patto per il lavoro il segretario generale della Cgil Cristiano Zagatti, senza dimenticare un “confronto continuo con organizzazioni sindacali e tutta la rappresentanza coinvolta”. Si è focalizzato sul rapporto con i vertici aziendali e la situazione della cassa integrazione Samuele Lodi, della Cgil di Ferrara: “L’azienda è un muro di gomma – è intervenuto, – ci comunica a malapena i volumi del mese successivo, negandoci una programmazione in prospettiva”. E, a mancare, è “un confronto unitario tra tutte le parti”.

In quanto al fronte cassa integrazione, attiva da marzo 2016, fatta eccezione per il mese di giugno, “si è appesantita da settembre, e a fine anno aveva già coperto il 50% della soglia massima aziendale”. E le previsioni sono di “un ulteriore e progressivo peggioramento nel mese di marzo”. Dei 120 lavoratori a cui scaderà il contratto a luglio, “siamo d’accordo tutti che è necessario conservarne le professionalità e le competenze” ha dichiarato Massimo Zanirato, di Uil.

Auspica che “la Fiat ci confermi la sua mission di continuare a lavorare su questa tipologia medio-alta di motori” Paolo Diana, della segreteria di Ferrara di Uil; un occhio di riguardo anche per la situazione del diesel gate, ma anche per la scadenza del mandato di Marchionne che, secondo Pamela Fiorini, nel 2018 potrebbe significare “un management non più italo-canadese”.