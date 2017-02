Carife, anche pezzi da 90 tra i nuovi indagati

Interrogatori per il tutto febbraio, con l’obiettivo di chiuderli entro gli inizi di marzo. Sarà un mese di fuoco per la procura cittadina e la guardia di finanza per portare a termine l’inchiesta sul crac della Carife.

Dopo i primi 21 avvisi di garanzia dello scorso anno (17 per i vertici Carife e 4 per tre istituti di credito), è notizia di ieri l’iscrizione nel registro degli indagati di altre 33 persone, tra cui due vertici della vecchia Carife e due figure apicali della Fondazione: l’ex presidente Piero Puglioli e l’ex segretario generale Guido Reggio, secondo quanto risulta a Estense.com. Con loro anche 16 consiglieri, sindaci e dirigenti di Cassa di Risparmio di Cesena e 13 consiglieri, sindaci e dirigenti di Banca Popolare Valsabbina che rivestivano i rispettivi incarichi nel periodo in cui Carife sottoscriveva l’aumento di capitale da 150 milioni, nel 2011.

I nuovi trentatre sono indagati a vario titolo per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta tramite la formazione fittizia di capitale: in particolare sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti è sono tornate le sottoscrizioni dell’aumento di capitale del 2011 effettuate la reciproca sottoscrizione di azioni tra Carife, da un lato, e gli istituti Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di Cividale, Banca Popolare Valsabbina e Cassa di Risparmio di Cesena dall’altro. Secondo gli inquirenti, la sottoscrizione reciproca di azioni per quasi 23 milioni di euro avrebbe in sostanza “annullato, per il medesimo importo, l’incremento di capitale”. A luglio 2016 la Gdf aveva effettuato perquisizioni nella sede Carife e in quella di una società controllata, oltre che nei quattro istituti partecipanti all’aumento di capitale.

I reati contestati sono, a vario titolo, quelli di bancarotta fraudolenta, formazione fittizia di capitale, aggiotaggio. Nel 2015 due ex vertici della Cassa di Risparmio di Ferrara e della Fondazione – Sergio Lenzi e Piero Puglioli – erano stati iscritti nel registro degli indagati per il reato di false comunicazioni sociali sempre in merito all’aumento di capitale del 2011.

A quell’aumento di capitale non partecipò la Fondazione – azionista di maggioranza in Carife con quasi il 70% delle quote, perché priva di liquidità sufficienti, e oggi finita comunque in mezzo all’inchiesta – che pure la appoggiò, e la banca si affidò prevalentemente al mercato retail – insomma, sottoscrittori generici o “indistinti” – acquisendo così 5700 nuovo sottoscrittori, divenuti dunque soci scambiando 21 euro per azione. Andò invece così così la sottoscrizione da parte degli azionisti già presenti, ai quali vennero offerte in opzione 7 nuovi titoli ogni 34 già posseduti. La risposta valse una raccolta per 57 milioni di euro complessivi sugli oltre 150 totali raggiunti alla chiusura, il 29 settembre 2011.

Uno degli istituti coinvolti, la Popolare Valsabbina, cerca di stemperare la situazione per quanto la riguarda: “La notizia va letta esclusivamente come un’estensione delle garanzie difensive a tutela dei soggetti che si sono occupati a vario titolo della vicenda, nella quale anche Banca Valsabbina è una vittima – si legge in una nota della banca -. La decisione di investire per acquisire una partecipazione di Cariferrara in aumento di capitale fu infatti presa con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con un partner di business interessante (ricordiamo che nel 2011 Banca Valsabbina aveva acquistato da Cariferrara il Credito Veronese) sulle base delle informazioni pubblicamente disponibili all’epoca, che presentavano Cariferrara come una realtà in fase di rilancio”.