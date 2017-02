“Incrementare il marketing e la capacità evocativa delle mostre”

“E’ evidente che la mostra “Orlando furioso 500 anni” ha avuto indubbiamente il suo successo e ragioni storiche e culturali legate fortemente a Ferrara – commenta Davide Urban direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara e prosegue – dai dati emerge che comunque il pubblico è in maggioranza territoriale e regionale e quindi non garantisce di per se stesso pernottamenti sul territorio”. Così commenta Davide Urban, direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara, nell’analizzare la ‘performance’ della mostra a Palazzo Diamanti.

“Credo – aggiunge – si debba e si possa lavorare sulla capacità di attrarre un pubblico da fuori regione che pernotti in città e sul territorio. Si può operare aumentando la capacità evocativa delle mostre proposte, che devono essere di grande richiamo popolare, come lo furono le mostre dedicate agli Impressionisti negli anni ’90”.

“Oltre a questo – conclude Urban – come molti operatori turistici stanno già facendo, occorre implementare l’offerta al fine di garantire una proposta ed un esperienza di vacanza completa – ambiente, cultura, ristorazione, shopping e svago – sul nostro territorio. I 650mila euro della Tassa di Soggiorno possono, se adeguatamente finalizzati, dare un concreto impulso al marketing territoriale ed alla promozione delle mostre e del sistema museale ferrarese”.