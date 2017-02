Dalla Regione fondi per interventi di difesa della costa a Goro e Comacchio

La Commissione Territorio e Ambiente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna ha dato, nel pomeriggio di ieri, parere positivo al programma regionale degli interventi di prevenzione e sicurezza del territorio del 2017.

“Con il parere di oggi – richiama il consigliere regionale Pd Paolo Calvano – si dà il via libera ai finanziamenti di alcuni interventi sulla costa. Sono finanziati progetti che interessano i territori dei Comuni di Goro e Comacchio”.

“Nell’ambito del progetto Life Agree, un partenariato tra Provincia di Ferrara, Regione, Corpo forestale dello Stato, Università di Ferrara, Ente di gestione per i parchi e la biodiversità del Delta del Po, Comune di Goro e Cosago, sono definiti i finanziamenti per realizzare modifiche funzionali al manufatto idraulico che è posto sul collegamento tra la Sacca e il Po a Traghetto e quelli per realizzare una struttura per l’orientamento della crescita dello scanno esterno di Goro. – riporta Calvano – È previsto inoltre lo stanziamento di 300mila euro che serviranno a realizzare lavori di manutenzione straordinaria sulle spiagge del litorale nord dei lidi di Comacchio, in particolare il ripristino degli argini marini a scongiurare il rischio di allagamento delle spiagge”.

“Dopo il maxi intervento di ripascimento che nel 2016 ha interessato tutto il litorale regionale e i lavori per il dragaggio della sacca di Goro, proseguiamo con la manutenzione straordinaria di difesa ambientale e del suolo che si qualifica anche come un sostegno alle attività commerciali della nostra costa” conclude il consigliere regionale Pd.