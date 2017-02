Musica klezmer ricordando la Shoah

Sabato 28 gennaio alle ore 18.30 presso l’Associazione Culturale e Scuola di Musica MusiJam Ferrara è stato presentato lo spettacolo concerto “Le musica interrotte”… ricordando la Shoah, con l’Orchestra del Baluardo diretta da Elio Pugliese. Un viaggio sonoro attraverso le diverse musiche che compongono l’universo klezmer e quello della canzone yiddish.

In una ricorrenza tradizionalmente improntata alla cupezza, alla ricostruzione dolorosa degli eventi della shoah, al lutto, la proposta musicale ha messo invece l’accento sul riportare in vita un pezzo di mondo del nostro inizio Novecento. Si è voluto raccontare come si viveva negli shtetl, mostrando anche la somiglianza (anche sul piano musicale) dello stile di vita delle comunità contadine nostrane.

Il pensiero di Etty Illesum, narrato dalla voce di Giuliana Berengan, ha portato per mano lo spettatore attraverso squarci di vita vissuta dentro i campi di concentramento, con lo spirito di speranza per un’umanità futura migliore.

La pittrice Marta Besantini è entrata nell’immaginario emozionale dello spettacolo, attraverso una performance pittorica.

L’Orchestra del Baluardo è un progetto della Associazione Culturale e Scuola di Musica MusiJam Ferrara. Composta da allievi e docenti della Scuola. Alla base di questo progetto vi è la concezione della musica come componente fondamentale dell’esperienza e dell’intelligenza umana. La ricerca e l’attenzione sono rivolte alle tradizioni della musica popolare e alle storie da cui prende vita. Anche il ballo diventa un elemento indispensabile per cui l’associazione sta sviluppando un nucleo stabile di danze che possa accompagnare l’Orchestra.