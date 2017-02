‘Gazebata’ della Lega in cerca di iscritti

La Lega Nord scenda in piazza con i suoi gazebo in cerca dell’adesione di nuovi militanti, simpatizzanti e per il consolidamento di un rapporto di fiducia con la gente.

Il segretario provinciale della Lega Nord, Alan Fabbri, commenta positivamente «il sabato in cui saremo pronti all’incontro e all’ascolto di tutti i nostri cittadini – dice Fabbri –. I quali vivono quotidianamente una serie di problematiche e che hanno bisogno di un punto di riferimento, come la Lega ha saputo essere per loro nel corso degli anni.»

Gli stand del Carroccio saranno aperti da Ferrara all’Alto Ferrarese e fino al mare, dalle prime ore del mattino di sabato 4 febbraio, fino all’ora di pranzo. Chi lo vorrà potrà anche prendere informazioni relativamente alla militanza, alla partecipazione ed adesione alla Ln. «La Lega Nord è un movimento in crescita – dice Alan Fabbri – che vuole allargare la sua base e valorizzare i giovani. Ringrazio militanti e tesserati, per questo sforzo collettivo, che vedrà nostri rappresentanti impegnati nei gazebo di 12 centri della provincia.» L’obiettivo è quello di consolidare il movimento, partendo dal basso, dalla gente e dalle idee che arrivano dalla società civile.

Questi tutti i punti in cui si svolgerà la “gazebata”: Ferrara, corso Martiri della libertà (10:00-13:00; 15:30-18:30), Portomaggiore, piazza Umberto I (9:00-13:00), Comacchio, località Magnavacca: via Caduti del mare incrocio in Ugo Bassi (15:00-18:00); Argenta, piazza Garibaldi (9:00-12:00); Copparo, piazza Libertà (9:00-12:00); Bondeno, piazza Garibaldi (10:00-13:00); S. Agostino, piazza Guglielmo Marconi (9:30-12:30); Mirabello, corso Italia 300 (9:30-12:30); Vigarano Mainarda, piazza Repubblica (9:30-13:30); Formignana, via Roma (9:00-12:00); Cento, piazza Guercino (16:00-19:00); Poggio Renatico, piazza Castello (10:00-13:00).