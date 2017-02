Bonifica Palaspecchi, qualcosa si muove

Sembra ripartire la procedura per la bonifica del Palaspecchi: nella mattina di ieri alcuni operatori dell’Igiene pubblica, Hera e polizia municipale sono entrati nell’immobile per verificare la situazione.

Sul posto era presente anche Nicola Lodi, responsabile immigrazione e sicurezza della Lega Nord di Ferrara che commenta: “Finalmente il segnale di inizio bonifica è arrivato. Un anno di pressing, interpellanze e manifestazioni per ottenere il sacrosanto diritto, quello dell’igiene pubblica. Un grazie ai cittadini che hanno lottato assieme alla Lega Nord per ottenere questo importante risultato. Da lunedì si inizierà con la derattizzazione , siamo certi che migliaia di ratti verranno catturati. Da mesi le abitazioni limitrofe erano invase, alcune abitazioni hanno dovuto sborsare soldi propri per la disinfestazione. Non molleremo tutta l’attività di bonifica, saremo presenti sempre e vigileremo perché l’ordinanza sia rispettata alla lettera”.