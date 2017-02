La Malfa a Ferrara per raccontare il capitalismo

Giorgio La Malfa sarà a Ferrara per presentare il suo ultimo libro, “John Maynard Keynes”, oggi, venerdì 3 febbraio, alle 17 presso la libreria Feltrinelli di via Garibaldi 28/30.

Insieme all’autore, deputato per il Partito Repubblicano, interverranno Margherita Bianchini (Assonime), Massimo Brutti (Università di Roma La Sapienza), Vincenzo Cariello (Università Cattolica di Milano), Massimiliano Mazzanti (Università di Ferrara), Geminello Preterossi (Università di Salerno) e Alessandro Somma (Università di Ferrara). L’evento è a cura del Circolo Bruno Dussot.

La Malfa racconta il fascino della visione di Keynes che nasce dalla ricchezza di un pensiero capace di ricollocare l’economia in un vivo dialogo con la storia, la politica, la società, la filosofia. Keynes è stato il pensatore di un’epoca di crisi profonda. La Grande guerra, il crollo di Wall Street nel 1929, la Seconda guerra mondiale segnano drammaticamente il suo tempo. E la forza del suo messaggio non sta solo nell’offrire una spiegazione convincente delle cause storiche e politiche di quella stagione devastante. Sta nel rifiutare di rassegnarsi, nel continuare a cercare soluzioni concrete e sperimentabili, nel riaffermare l’idea scandalosa secondo cui la scienza economica non deve mirare al bene dei mercati ma al bene dell’umanità.

Dopo Keynes la scienza economica sembra di nuovo avere perso di vista questa sua ragion d’essere non solo economica. Oggi tocca di nuovo a una crisi violentissima, di cui non vediamo la fine, il compito di riaprirci gli occhi sulla verità dell’economia. Viene meno ogni illusione circa le presunte virtù della “mano invisibile”, che avrebbe dovuto condurre i mercati a uno spontaneo equilibrio e le ricchezze a un’armoniosa ridistribuzione. La “mano visibile” della politica torna ad apparire come un ragionevole e necessario contrappeso alla cieca autonomia dei mercati. E nel quadro di questo grande dibattito che va imponendosi con sempre più forza e necessità, Keynes torna a essere una guida indispensabile, per il nostro presente e il nostro futuro.

“Oggi sembriamo aver dimenticato tutto ciò che Keynes ci aveva insegnato – scrive appunto La Malfa nella prefazione dell’opera -. Che il capitalismo non è perfetto ma è perfettibile. Che lo Stato non è necessariamente la panacea ma può essere la soluzione di alcuni problemi. Che l’azione collettiva non è necessariamente negativa ma può essere positiva. Che non bisogna essere rassegnati e pessimisti perché rassegnati e pessimisti vuol dire conservatori nell’animo”.

Giorgio La Malfa (Milano, 1939) ha insegnato Economia politica e Politica economica nelle Università di Napoli, Milano e Torino ed è stato professore ordinario di Politica economica all’Università di Catania. Deputato, a partire dal 1972, al Parlamento italiano per il Partito repubblicano italiano, di cui è stato segretario dal 1987 al 2001 e poi presidente dal 2002 al 2006, è stato anche deputato al Parlamento europeo e ha ricoperto più volte la carica di ministro (del Bilancio e della programmazione economica e delle Politiche comunitarie). È attualmente membro, e coordinatore della componente italiana, dell’European Leadership Network for Multilateral Nuclear Disarmament and Non Proliferation (eln), organizzazione europea per la riduzione concordata delle armi nucleari. Oltre ad articoli e saggi su riviste e quotidiani, ha pubblicato vari libri, tra cui: L’Europa legata. I rischi dell’euro (Rizzoli, 2000), Keynes (Luiss University Press, 2006), L’Europa in pericolo: La crisi dell’euro (Passigli, 2011); ha curato inoltre per Adelphi due volumi di scritti di J.M. Keynes, Sono un liberale? (2010) e Le mie prime convinzioni (2012). Per Feltrinelli ha pubblicato Cuccia e il segreto di Mediobanca (2014).