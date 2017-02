Trivellazione, il “no” del Comune di Argenta

Argenta. “Vogliamo ribadire con forza la nostra posizione contraria alla prospezione geologica finalizzata all’estrazione di idrocarburi nell’area delle Valli di Comacchio e nel territorio del comune di Argenta”. Così il sindaco di Argenta Antonio Fiorentini, spiega qual è la posizione dell’Amministrazione in merito all’istanza di prospezione geofisica nel permesso “La Stefanina” presentato da Aleanna Resources.

In merito la giunta ha presentato un odg dello stesso segno in cui esprime “parere negativo, per tutte le considerazioni espresse in narrativa, quale espressione della volontà di un’intera comunità, al rilascio del permesso di ricerca in questione. L’esigenza primaria di tutela del territorio e del paesaggio agrario e naturale del Comune di Argenta, non può in alcun modo conciliarsi con la possibile futura ricerca di idrocarburi a cui è direzionata la prospezione geofisica oggetto della domanda di Via”. Inoltre, “si impegna a conferire mandato al sindaco per l’adozione di ogni atto che si renda necessario per ribadire tale parere” e “dispone di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare quale Autorità competente del procedimento”. Infine, l’odg prevede che “tutte le informazioni e documenti su tale istanza siano rese pubbliche e fruibili alla cittadinanza nel più breve termine attraverso i canali istituzionali”.

“Esprimiamo diffidenza nel proseguire una politica energetica fondata sui combustibili fossili – spiega Fiorentini -, pensiamo infatti che i nuovi investimenti debbano essere concentrati sull’energia rinnovabile per favorire la transizione a una economia carbon-free e quindi al raggiungimento di metodi di produzione energetica ambientalmente sostenibili. Riteniamo inoltre, che un territorio di assoluto valore ambientale come il Delta del Po, parco regionale e quindi sotto tutela di conservazione, non possa assolutamente accogliere una struttura per la ricerca sotterranea degli idrocarburi, questo comporterebbe infatti un insopportabile rischio per l’ambiente per il pericolo di subsidenza e altri rischi di degrado ambientale che non possono assolutamente essere mitigati da alcuna promessa di opere di compensazione. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per ostacolare quindi la ricerca geologica strumentale alla futura estrazione di idrocarburi in un sito di pregio e conservazione ambientale, patrimonio Mab Unesco. Chiediamo – conclude il sindaco – alla comunità argentana e ai comuni limitrofi di condividere il nostro impegno.”