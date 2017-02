Risate d’autore a Comacchio

Comacchio. Dopo il tutto esaurito e l’ampio consenso di pubblico registrato in occasione dello spettacolo inaugurale, prosegue la quinta edizione di Comacchio a Teatro, la stagione teatrale in Sala Polivalente a Palazzo Bellini realizzata sotto la direzione artistica di Massimiliano Venturi.

Venerdì 3 il pubblico potrà ammirare dal vivo Angelica, lo spettacolo manifesto della poetica di uno degli artisti più originali e sorprendenti della scena contemporanea nazionale: Andrea Cosentino. Al contempo attore, autore, comico e studioso di teatro, annovera tra i suoi spettacoli ‘La tartaruga in bicicletta in discesa va veloce’, il ‘dittico del presente’ costituito da L’asino albino e Angelica (i cui testi sono pubblicati in Carla Romana Antolini (a cura di), Andrea Cosentino l’apocalisse comica, Roma, Editoria e spettacolo, 2008), Antò le Momò-avanspettacolo della crudeltà e Primi passi sulla luna.

In questi ultimi lavori si avvale della collaborazione registica e drammaturgica di Andrea Virgilio Franceschi e Valentina Giacchetti. Le sue apparizioni televisive vanno dalla presenza come opinionista comico nella trasmissione Aut-Aut (Gbr-circuito Cinquestelle) nel 1993 alla partecipazione nel 2003 alla trasmissione televisiva Ciro presenta Visitors (RTI mediaset), per la quale inventa una telenovela serial-demenziale recitata da bambole di plastica. E’ promotore del Progetto Mara’Samort, che opera per un’ipotesi di teatro del-con-sul margine, attraverso una ricerca tematica, linguistica e performativa sulle forme espressive subalterne.

Angelica è un monologo fulminante caratterizzato dalla verve affabulatrice e dalla capacità di osservare le inquietudini e le verità più amare della nostra contemporaneità attraverso le fessure della maschera del comico. Un lavoro che sfiora insieme corde altissime di intensità emotiva, riflessione rigorosa e travolgente comicità, dove Cosentino da prova di essere attore multiforme e parlatore infaticabile dalla mimica sorprendente; impassibile come un novello Buster Keaton, monta un derisorio presepe televisivo sub-romanesco, svergognato senza pietà in tutti i suoi bassi trucchi, le sue ignobili cialtronaggini, le sue ciniche trovate da volgarissimi mestieranti.

Un fiume in piena, irrefrenabile, un assolo che non dà tregua sia all’interprete che allo spettatore, impreziosito da battute fulminanti e da un testo che, pur non rinunciando al divertimento, si fa spesso veicolo di più sofferte e inquietanti tematiche. Una sequenza di frammenti che ciclicamente si ripetono, una montagna di parole incanalate secondo scansioni ricorrenti che corrispondono a diverse storie che scorrono parallele e a volte si intersecano. Cosentino gioca con la realtà e la finzione televisiva con un lavoro di montaggio quasi cinematografico, incarna ogni personaggio e condisce il tutto con ricordi personali e spiazzanti fuori programma. ‘Un lavoro sulla morte’ afferma l’interprete, e chiama Pasolini a testimoniare come essa dia senso alla vita chiedendosi però, a sua volta, cosa invece dia senso alla morte stessa.

Tra Barbie, scheletri di televisori, parrucche biondissime e improbabili e varia paccottiglia ‘Angelica’ diverte e fa pensare.

L’appuntamento è per venerdì 3 alle ore 21, in Sala Polivalente a Palazzo Bellini (via Agatopisto 7, Comacchio); apertura biglietteria dalle ore 20. La prevendita per tutti i prossimi appuntamenti in cartellone continua ogni martedì in Biblioteca a Palazzo Bellini (ore 15-18) e on line sul sito www.comacchioateatro.it (adulti 10 €, ragazzi 6 €, carnet 3 ingressi dedicato ai soci Coop 25 €).

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 10/02, ed a grande richiesta vedrà in scena un gradito ritorno: dopo il successo dello spettacolo ‘Le Beatrici’ presentato a Comacchio nel , tornano le attrici di Botttega Rosenguild con il nuovo spettacolo ‘Pecore Nere’, scritto e diretto da Stefano Benni. Infoline 349 0807587 – info@comacchioateatro.it