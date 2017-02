Un duo inedito per l’Omaggio a Pan

Due eccellenti interpreti per un programma di grande fascino e preziosità di ascolto. Agenda Ridotto propone per la prima volta in duo, sabato 4 febbraio alle 17, la soprano Ieva Manoni e l’arpista Davide Burani, già più volte in passato ospiti di successo della rassegna.

“Omaggio a Pan” è il tema scelto dai due esecutori, che approfondiscono un periodo della musica francese, tra fine Ottocento e prima metà del Novecento, segnato dall’affermazione dell’arpa a pedali come strumento da concerto, grazie ad autori come Hasselmans, Vierne, Pierné e Tournier, tra i maggiori che Davide Burani affronterà sabato da solista.

Chansons e Melodies di Debussy, Ravel, e degli stessi Vierne e Tournier, originali per voce e arpa o trascritte dal pianoforte, testimonieranno, eseguite in duo da Ieva Manoni e Davide Burani, la nuova sensibilitá determinata dall’Impressionismo.

Il linguaggio musicale si rivoluziona: la forma tradizionale viene abbandonata, la tonalitá tende a dissolversi per creare nuove atmosfere, l’armonia si riempie di arcaismi e di dissonanze, considerate elementi carichi di suggestione, nasce un marcato gusto del colore, del timbro nuovo, della sonoritá sfumata e del particolare esotico. Spiccano le Cinq Mélodies populaires grecques scritte da Maurice Ravel nel 1906 su terni autentici di motivi popolari, provenienti da Costantinopoli e da Chio, raccolti da Michel Calvacoressi, uno tra i più intimi amici del musicista.

Ravel in quegli anni era molto attratto dall’esotismo e dal folklore, la sua armonizzazione è talmente appropriata ed efficace che sembra sia nata insieme alla melodia del canto. Il concerto, realizzato grazie al sostegno di Quadra Studio Immobiliare Ferrara, è a ingresso libero.