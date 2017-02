A lezione di ‘sana’ cooperazione

Proporre una visione della cooperazione che escluda ogni forma di colonizzazione economica e culturale e superi la visione di carità e di soccorso, per essere uno strumento finalizzato allo sviluppo umano sostenibile, una trasmissione di competenze a beneficio delle popolazioni e nel rispetto dell’ambiente.

Questo l’obiettivo del ciclo di seminari che il Centro per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale dell’Università di Ferrara propone nel mese di febbraio a tutti gli interessati e non solo studenti presso il Polo Chimico Bio Medico di UniFE, in via L. Borsari, 46 che si aprirà con una conferenza di apertura lunedì 6 febbraio alle ore 10 dedicata al “Concetto di sviluppo umano e sostenibile” e tenuta da Massimo Zortea della ong VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo).

Organizzati in tre moduli dedicati rispettivamente agli aspetti socio-economici, tecnologici e biomedici della cooperazione, gli incontri sono tenuti da relatori, sia interni che esterni all’Ateneo, estremamente qualificati e protagonisti in prima persona di esperienze di cooperazione in Paesi in via di sviluppo.

A chiudere il ciclo, venerdì 24 febbraio, dalle ore 9, sarà invece un mini-simposio durante il quale verranno presentate le esperienze di varie ong e gruppi di UniFE nell’ambito della Cooperazione.

La partecipazione è libera e gratuita, sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ne faccia richiesta.