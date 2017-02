Brutto voto a scuola, 12enne scappa di casa

Era scappato di casa dopo aver preso un brutto voto in pagella. Dopo la scuola non era rientrato e anzi aveva deciso di non tornarci più. Almeno in un primo momento, quando ha confessato le rpoprie intenzioni a un’amica che fortunatamente, e saggiamente, ha avvertito la propria madre, che a sua volta ha chiamato carabinieri e genitori del ‘fuggitivo’.

Il giovane lucignolo della situazione è un ragazzino di dodici anni che frequenta una scuola media di Ferrara. L’allarme per le ricerche è scattato attorno alle 15.30. Le auto delle forze dell’ordine dell’ordine cercavano un giovane studente alto circa 1,60, molto magro, con giubotto blu e jeans scuri.

E fortunatamente l’identikit ha funzionato. Una pattuglia dell’Arma ha avvistato attorno alle 17.15 il 12enne lungo via Comacchio mentre, a piedi, si stava dirigendo a Cona dove lavora il padre. Nel frattempo il ragazzino aveva giàavvisato la madre e un’educatrice dei suoi ultimi spostamenti.