L’elisir di lunga vita alla portata di tutti

di Cecilia Gallotta

Basta un quarto d’ora tutti i giorni. E camminare può allungare la vita fino a 20 anni: ce lo conferma il professor Francesco Conconi, ex rettore dell’Università di Ferrara nonché inventore del famoso test Conconi, in un incontro presso il centro di discipline olistiche Ajna Asd assieme al presidente Giorgio Salmi e l’insegnante di yoga Marilena Orsini.

Malattie cardiovascolari, diabete, osteoporosi, tumori e depressione sono tutte malattie la cui causa principale è l’inattività fisica: “il 70% dei casi di tumori al colon sarebbero evitabili dall’attività aerobica; per il diabete è vero al 91%. E a Ferrara l’8% della popolazione ha il diabete”.

Sono solo alcune delle ‘schiaccianti verità’ portate a esempio dall’ex medico sportivo; esemplare a tal proposito è infatti la storia degli indiani Kula, nativi dell’arcipelago San Blas, in pieno Mar dei Caraibi. “Ci sono stati anni in cui metà della popolazione è migrata a Panama, perché c’era la città; l’altra metà è rimasta in terra natale a vivere ‘di fatiche’, ma all’aria aperta”. Nel 2004 a San Blas non è morto nessuno, mentre a Panama gli infarti l’anno sono stati 1200 ogni 100 mila abitanti, di età compresa fra i 65 e i 75 anni. “Poi faticando, magari è anche bello”.

Non è andata diversamente ai 2357 soggetti di 70 anni inseriti nello studio australiano sulla longevità: “25 anni dopo il 41% di loro non solo era ancora al mondo, ma lo era in buone condizioni. E avevano fatto tutti attività fisica”.

Ma perché camminare? Chi ha problemi di articolazioni o in qualsiasi modo impossibilitato non deve preoccuparsi, perché “il punto è allenare il cuore. Camminare è la cosa più facile ed economica, e il dosaggio minimo è di un quarto d’ora: una cosa per cui neanche i lavoratori più accaniti possono avere scuse. Per il resto ci sono tantissime attività che forniscono lo stesso beneficio, per esempio la piscina. Chiaramente l’impegno è diverso”.

E prendere la bicicletta al posto della macchina conta? “A Ferrara? Insomma. Ferrara è piattissima, andare in bicicletta è un po’ come stare seduti; a meno che non si vada veloci tutti i giorni”.

Ma uno dei segreti fondamentali per l’elisir di lunga vita è la giusta velocità: un articolo sull’edizione 2011 del British Medical Journal prendeva in esame 1705 persone che camminavano quotidianamente a 4,8 km/h. “Il titolo dell’articolo recitava ‘How fast does Grim Reaper walk?’ (letteralmente ‘a che velocità viaggia il Triste Mietitore, alias La Morte’, ndr); ebbene, a quella velocità il Grim Reaper non ha raggiunto nessuno. Camminare più lentamente va bene lo stesso, ma tra i 4 e i 5 km/h il cuore batte di più e fa il suo lavoro in meno tempo”.

Anche lo yoga va sempre associato alla camminata corretta, “che è quella tacco-punta, la classica camminata del marciatore. Siamo abituati a sottovalutare l’attività fisica – conclude Conconi – e in particolare la camminata. Ritengo che i laureati in Scienze Motorie dovrebbero affiancare il personale medico nella prevenzione delle malattie, con una prescrizione precisa dell’attività fisica da seguire, esattamente come i dosaggi dei farmaci. In Australia l’hanno fatto, ed è un investimento per un guadagno molto maggiore”.