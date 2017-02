Unife in Namibia per costruire un campus universitario

Posa della prima pietra di un nuovo campus universitario nella città di Outapi nel Nord della Namibia, alla cui realizzazione collabora l’Università di Ferrara.

Grazie ad una accordo formalizzato lo scorso luglio, infatti, l’ateneo estense offre formazione e tutoraggio a docenti e a ricercatori namibiani per l’implementazione di corsi di formazione, diplomi e corsi di laurea (programmi da uno a tre anni) in Infermieristica nella Regione del Omusati.

La delegazione di Unife composta da Roberto di Giulio del Dipartimento di Architettura , Michele Rubbini e Carlo Feo del Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, nei giorni scorsi ha avuto numerosi incontri sia con docenti della Nambibia University (Nust) sia con autorità, visitando alcuni ospedali che dovrebbero ospitare parte delle attività didattiche, offrendo assistenza relativa all’avvio del corso di laurea per infermieri a doppio titolo e supporto alla costruzione del campus universitario.

La collaborazione tra Unife e Nust iniziata anni or sono in tema di discipline relative al corso di laurea in Architettura si è in seguito sviluppata anche su tematiche di indirizzo biomedico come l’avvio del corso dil laurea per Infermieri e si estenderà su ulteriori terreni di interesse comune tra le due università.