“Virgiliana pericolosa, troppe erbacce e buche rattoppate”

Vigarano. I tanti automobilisti che quotidianamente percorrono la strada provinciale “Virgiliana”, soprattutto nel tratto tra Vigarano Pieve e Cassana, ne lamentano l’estrema pericolosità: gli arbusti e le erbacce cresciute ai lati ormai invadono la carreggiata, la segnaletica orizzontale è pressoché invisibile ed anche i numerosi rattoppi dell’asfalto obbligano gli automobilisti a procedere a zig-zag.

La situazione, segnalata dal consigliere Marcello Fortini (Per noi Vigarano) in una lettera indirizzata al presidente della Provincia Tiziano Tagliani e al sindaco Barbara Paron, è “ormai insostenibile e richiede interventi risolutivi e non più procrastinabili”.

“Immaginiamo quando, in primavera, alberi ed erbacce cominceranno a germogliare – scrive Fortini nella missiva -. Le ramificazioni di questi grossi alberi e la folta chioma hanno ormai raggiunto dimensioni considerevoli tanto da renderli un potenziale pericolo in occasione dei fortunali che in estate si abbattono frequenti sui nostri territori: nell’estate del 2015 un grosso platano si abbatté proprio sulla strada”.

E allora come rimettere in sicurezza la strada? “Ritengo sia necessario – replica il consigliere – un intervento di risagomatura delle chiome, la pulizia generale ai bordi oltre alla riasfaltatura di alcuni tratti di questa importante e trafficata arteria provinciale”

La Virgiliana non è però tra le priorità della Provincia ferrarese. Secondo la ‘mappatura’ della viabilità stilata dagli uffici tecnici, infatti, la sp 69 non ha problemi di segnaletica (se non nel tratto verso Bondeno) né di asfaltatura: le condizioni del manto stradale sono definite sufficienti ma è stata comunque attivata l’inizio della fase di attenzione.

L’ammonimento arriva proprio all’ente con sede nel Castello Estense: “Al di là di qualsiasi considerazione politica sulla situazione in cui versano le Province – dichiara Fortini – ritengo che la sicurezza della circolazione e delle persone debba comunque essere tutelata, visto anche il carico fiscale a cui gli automobilisti sono sottoposti. Voglio infine rimarcare che sulla Virgiliana sono posizionati ben quattro apparecchi velox i cui proventi, la Provincia, dovrebbe reinvestire in opere di manutenzione e di messa in sicurezza”.