Tornano i ‘Venerdì dell’Universo’

di Lucia Bianchini

“La diffusione di una cultura scientifica per noi è fondamentale, risponde al bisogno primario dell’uomo di conoscere le leggi della natura e il funzionamento dell’Universo: già quando l’uomo è apparso sulla faccia della terra probabilmente si chiedeva perché c’è un periodo di buio e uno di luce, e cosa sono quelle luci che si vedono quando c’è buio. Più c’è bisogno di conoscere più cresce anche quello di trasmettere le conoscenze acquisite alle nuove generazioni, cosa che è importantissima anche oggi”. Queste le parole di Roberto Calabrese, direttore del dipartimento di fisica e scienze della terra per presentare la nuova edizione de “I venerdì dell’ universo” rassegna scientifica organizzata in collaborazione con la cooperativa ‘Camelot’, ‘E Natura’, ‘La Terra dell’orso’, ‘Ibs Libraccio’ ‘Sea Unife’ e il gruppo astrofili ‘Columbia’ di Santa Maria Maddalena.

Le sei serate si terranno dalle ore 21 alla Sala Estense e sono rivolte a tutta la cittadinanza. Il primo incontro, venerdì 3 febbraio sarà dedicato alle onde gravitazionali. “A settembre 2015 è stato rivelato da una collaborazione italo francese americana il primo segnale dovuto alla presenza di onde gravitazionali. Lo scorso anno abbiamo dedicato una serata extra al professor Ruffini che ha parlato di onde gravitazionali, dei corpi massivi che le producono e quest’anno vogliamo colmare la parte mancante parlando di come vengono rilevate, come ce ne accorgiamo e cosa impariamo dalle informazioni misurate” ha spiegato Federico Spiazzo del dipartimento di fisica e scienze della terra.

Di questo argomento parlerà il professor Fidecaro dell’università di Pisa, che parlerà sia della collaborazione internazionale che si sta occupando dello studio, sia della strumentazione che serve per rilevare le onde gravitazionali e del contributo che potrà dare l’interferometro italiano: non è una semplice replica del segnale della macchina americana, ma la combinazione delle informazioni ottenute dai due strumenti permette di individuare la direzione da cui provengono queste onde, quindi da quale parte dello spazio sono state emesse.

La seconda serata del 10 febbraio, a cura del professor Dino Leporini tratterà invece di algoritmi, in particolare delle due facce dei software e hardware di cui ci serviamo, ma che possono anche condizionarci. “Questo tema- ha proseguito Spiazzo- è stato l’idea per il libro ‘Capra e calcoli: l’eterna lotta tra gli algoritmi e il Caos’ scritto con Marco Malvaldi nel 2014. Il docente dedicherà la sua serata a spiegare come uomini, robot, cioè macchine hardware e strumenti software interagiscono tra loro, e come queste varie unità si possono controllare a vicenda.

Venerdì 24 febbraio prendendo esempio dalla sua esperienza di geologo Mario Tozzi parlerà di quello che sta succedendo in Italia centrale, tra Marche e Abruzzo, dove dall’agosto scorso si sono verificati molti terremoti: cercherà di descrivere cosa sta succedendo , la struttura geologica italiana e di altre zone soggette a sismi, poi il discorso proseguirà parlando di come sia possibile ottenere linee guida per prevenire i danni legati a questi eventi.

Dalla geologia si passerà poi alla medicina con il professor Luciano Fadiga, fisiologo dell’Università di Ferrara, particolarmente noto per la scoperta dei neuroni specchio, legati alla corteccia motoria. Fadiga studia come si riesce a capire e ad intuire ciò che fanno le persone intorno a noi dalle loro mosse, e ciò che ha notato è che nella corteccia motoria oltre ai neuroni che controllano il movimento ce ne sono altri che si attivano quando chi sta attorno a noi compie movimenti analoghi ai nostri, i cosiddetti ‘neuroni specchio’, che mimano nel nostro cervello quello che gli organismi intorno a noi producono dal punto di vista motorio. In particolare il relatore parlerà dello studio del cervello umano per capire come i vari centri del movimento e del linguaggio interagiscono tra loro, ma anche come fare, una volta conosciute queste informazioni a progettare delle interfaccia compensative macchina-cervello che possano aiutare persone che a causa di danni cerebrali non riescono più ad usare attività motorie o linguaggio.

Un viaggio in Antartide è previsto per venerdì 24 marzo con Luciano Milano del gruppo elettronica del dipartimento di fisica e scienze della terra dell’ateneo ferrarese, che si occupa di sviluppo di strumentazioni legate all’attività di ricerca e che dopo essersi sottoposto ad un lungo addestramento ha fatto parte del team che ha lavorato per un anno alla base ‘Concordia’ in Antartide e mostrerà varie sfaccettature di questo percorso. “Il laboratorio- spiega il professor Spiazzo- non è un laboratorio qualsiasi, è a 3200 metri di quota: vivere e lavorare è difficile per le condizioni climatiche a cui il corpo è soggetto, per i lunghi periodi di buio, le temperature basse, l’altitudine elevata. Oltre a parlare di questi problemi e di come l’organismo reagisce parlerà degli esperimenti che ha seguito riguardo climatologia, sismologia, astronomia, fisica, magnetismo: ha combinato la sua esperienza con le competenze richieste da queste specifiche attività”.

L’ultima serata, venerdì 31 marzo si tornerà a parlare dell’universo con Giuseppe Malaguti dell’Istituto nazionale di astrofisica di Bologna che presenterà un excursus da Galileo a oggi per mostrare le varie tipologie di sonde che sono state utilizzate per esplorare lo spazio: dalla banda visibile alle microonde o ai raggi X, e a capire come al variare della sonda e del tipo di mezzo impiegato si possono osservare oggetti vicini o lontani e avere sempre più informazioni relative alla struttura del cosmo.

“L’obbiettivo di questa manifestazione è informare i giovani che ci sono una serie di opportunità, campi di ricerca a cui possono dedicarsi, che possono avere un futuro in questa sfida globale all’aumento delle conoscenze- ha ribadito Calabresi- In questa edizione passeremo da onde gravitazionali, mai state osservate, alle neuroscienze, i terremoti, interazione tra uomo e robot, si spaziano molti campi. A volte queste informazioni non passano facilmente e avere serate dedicate in cui si parla di argomenti scientifici è importante: oggi con internet è più facile avere disinformazione scientifica invece di informazione”.

Tutte le serate saranno visibili in collegamento streaming a cura di Sea Unife all’indirizzo: http://www.fe.infn.it/venerdi/streaming e saranno caricate sul canale Youtube dell’iniziativa.