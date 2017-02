La Fiera di San Biagio, protettore della gola

Il 3 febbraio prossimo sarà ricordato, anche con una ‘fiera’ speciale che durerà tutto il giorno, nell’ambito della parrocchia omonima, un santo da sempre caro ai ferraresi, San Biagio, protettore della gola.

Vissuto a Sebaste in Armenia, tra il III e IV secolo, fu medico poi venne nominato vescovo. Morì, martire, sotto l’imperatore Licinio tra il 320/ ed il 324: con pettini di ferro acuminati gli venne strappata la carne ed in seguito decapitato. I molti miracoli compiuti e, tra questi, la guarigione di un bambino cui si era conficcata in gola una lisca di pesce, fecero sì che nascesse, nei suoi confronti, grande venerazione, sia nella chiesa d’Oriente che in quella d’Occidente.

La parrocchia di Santa Maria Nuova/San Biagio, collocata nel lacus Mariae, una delle zone più antiche e belle di Ferrara, lo venera come protettore, ma, come da antica tradizione, tutta la città il 3 febbraio si riversa numerosa ai piedi della statua ad implorare la sua protezione e a ricevere la benedizione della gola, operazione che sarà possibile tutto il giorno.

Per l’occasione, la chiesa rimarrà aperta dalle 7,30 alle 20. L’orario della sante Messe è il seguente: 9,30 – 11 – 18.

Come ormai è diventata tradizione, la giornata sarà allietata dalla grande tradizionale pesca di beneficenza con numerosi premi, sia per bambini che per adulti. Il ricavato andrà a favore delle spese che la parrocchia continua a sostenere a causa del terremoto del 2012, non ancora completamente pagate.