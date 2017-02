Le tocca il sedere, a processo per violenza sessuale

Una pacca nel sedere a una ragazza costa un processo per violenza sessuale a un ragazzo di 21 anni.

Il giovane, un ragazzo romeno, E.A.R. le sue iniziali, – secondo l’accusa – di ritorno da una giornata di lavoro trascorsa nei campi del Ferrarese, mentre era insieme ad altri due amici, ha incrociato la ragazza e vi sarebbe stato uno scambio di convenevoli, culminato con una palpata non gradita. La persona offesa ha chiamato i carabinieri e da lì è nata la denuncia.

L’udienza fissata per mercoledì mattina davanti al tribunale collegiale – Vartan Giacomelli, Debora Landolfi e Sandra Lepore i giudici – in realtà si è tenuta solo per disporne il rinvio ad altra data: il legale dell’imputato, l’avvocato Antonio Piccolo del foro di Bologna era infatti impegnato in un’udienza concomitante nell’ambito del processo Aemilia.