Alla scoperta dei piatti preferiti dai grandi cetacei

È un viaggio alla scoperta dei piatti preferiti dei grandi cetacei quello in programma per il prossimo fine settimana al Museo civico di Storia naturale di Ferrara con due nuovi laboratori per ‘Apprendisti scienziati’ dal titolo ‘In bocca alla balena!’. I giovani partecipanti potranno esplorare il mondo del plancton osservando attraverso il microscopio esseri unicellulari, piccole larve di crostacei e minuscole alghe che costituiscono il cibo delle balenottere. E potranno vedere a occhio nudo anche calamari e pesciolini che rappresentano il cibo preferito di capodogli e delfini.

I laboratori avranno inizio alle 15,30, per una durata di circa due ore. Sono ancora disponibili posti solo per il laboratorio di domenica 5 febbraio riservato ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuare contattando la sezione didattica del Museo (via de Pisis 24, Ferrara) al numero 0532 203381, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 o all’indirizzo dido.storianaturale@gmail.com. Il costo è di 6 euro per bambino e 2 euro per adulto. E’ necessaria la presenza di un adulto accompagnatore.

L’iniziativa rientra nel programma inverno-primavera 2017 dei laboratori per ‘Apprendisti scienziati’ organizzati dal Museo civico in collaborazione con l’Associazione Didò, che conduce le attività. Il calendario completo alla pagina: www.comune.fe.it/storianaturale