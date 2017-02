Modifiche alla circolazione per San Biagio

Cento. In occasione della Fiera di San Biagio sono state disposte delle modifiche alla circolazione stradale nella giornata di venerdì 3 febbraio.

Dalle ore 6 alle ore 24 è istituito un divieto di circolazione e un divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Bonzagni, viale Bonzagni, dall’intersezione con via Malagodi all’intersezione con via Baruffaldi, corso Guercino, da via IV Novembre a via S. Galletti, e piazzale della Rocca, sino all’ intersezione con via XX Settembre/XXV Aprile.

Inoltre viene invertito il senso unico di marcia in viale Bonzagni, dall’intersezione con via Ugo Bassi all’intersezione con via Baruffaldi con direzione via U. Bassi – via Baruffaldi.