Scuola Renazzo, lavori ancora per una decina di giorni

Renazzo. È stato condotto ieri mercoledì 1 febbraio un sopralluogo alla scuola primaria di Renazzo per la verifica dei lavori di miglioramento sismico in corso.

Ne è emerso come siano in corso di ultimazione tutte le fasi di cerchiatura dell’edificio. Si prospetta tuttavia la necessità di posticipare la chiusura ufficiale del cantiere, dal 5 al 19 febbraio, per un inconveniente di carattere logistico: poiché l’intervento su una parte della copertura non si potrà eseguire dal sottotetto, per mancanza delle dimensioni adeguate, si lavorerà dal primo piano negli spazi in corrispondenza ai servizi, che verranno utilizzati alternatamente (compartimentando prima l’uno poi l’altro).

Queste ultime pose in opera di elementi metallici saranno seguite dalla collocazione delle piastre esterne. Il tutto dovrebbe essere concluso in una decina di giorni, ma prudenzialmente, in accordo con la dirigente, è stata fissata la data del 19 febbraio prossimo.

Sempre per escludere qualsiasi interferenza con lo svolgimento dell’attività scolastica, i lavori proseguiranno ancora solo in orario pomeridiano, dalle 14 alle 22 circa.

Tutte le classi a tempo normale svolgeranno le attività regolarmente nelle aule della primaria, mentre i servizi di tempo pieno e doposcuola continueranno a essere ospitati nei locali delle medie.