“Nudi e crudi” al Teatro Comunale

Continua la stagione di prosa del Teatro Comunale di Ferrara con uno degli appuntamenti clou della programmazione. Dal 3 al 5 febbraio (venerdì 3 e sabato 4 alle 21, domenica 5 alle 16) due artisti amati dal pubblico come Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi presentano a Ferrara Nudi e crudi, folgorante romanzo di Alan Bennett, riscritto per la scena da Edoardo Erba.

Protagonista della pièce è una coppia matura che, rientrando da una piacevole serata a teatro ha la sorpresa di trovare la propria abitazione completamente vuota. È stato rubato davvero tutto: ogni oggetto personale, ma anche mobili, interruttori, moquette, rubinetti, elettrodomestici. I due passano dallo sconcerto iniziale al più totale smarrimento e presto si comprende che, nel diabolico piano di sottrazione ordito da Bennett, le certezze, le armonie, gli affiatamenti della coppia poggiano molto o esclusivamente su tutta una serie di oggetti e di infrastrutture che via via hanno preso il posto di sentimenti e idee. Nel “loro” spazio improvvisamente vuoto, moglie e marito sembrano smarrire l’identità che si sono costruiti nel tempo; finiscono così per mettere a nudo la loro più profonda natura: lui si incupisce sempre più, in lei – al contrario – prende il sopravvento un senso di rinnovata libertà. In scena il gioco dei caratteri, esasperato da visite inattese, diventa sempre più esilarante, sino a quando il mistero del furto trova un’imprevista soluzione. “Nudi e crudi – spiega la regista Serena Sinigaglia – è un testo dove, sul filo di un’ironia mai scontata o volgare, Bennett affronta il tema della relazione uomo-donna. La sua delicatezza nel suggerirci quanto sia difficile amare e soprattutto durare nella passione e nel rispetto, è struggente e profonda. Forse – aggiunge Sinigaglia – se avessimo il coraggio di sostenere con garbo la libertà di cui siamo dotati, riusciremmo ad essere veramente più vicini a ciò che siamo. Qui, a mio parere, Bennett diventa universale e parla a tutti noi: la vita è tutta nel cambiamento, nel movimento imprevisto, nella vertigine che dà il vuoto.”

Commedia spumeggiante, piena di umorismo e ironia, Nudi e crudi diverte senza ricalcare vecchi schemi e rivela più di ogni altra opera il genio comico di Alan Bennett. E davvero eccellente è l’interpretazione dei bravissimi Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi.

Sull’opera letteraria di Alan Bennett, e in particolare sul testo da cui è tratta questa commedia, avrà luogo un incontro sabato 4 febbraio alle ore 18 alla libreria IBS di Ferrara. L’appuntamento, dal titolo Nudi e vivi, sarà condotto da Monica Pavani, traduttrice di Alan Bennett per Adelphi. Interverranno Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi. L’ingresso è libero.