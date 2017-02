Riprendono i ‘Concerti con tè e…’

Tresigallo. Domenica 5 febbraio alle ore 17, presso la “Casa della Cultura” di Tresigallo, prenderà il via ladecima edizione della rassegna musicale “I Concerti con Tè e….” con sottotitolo “musiche e parole degustando tè, infusi e cioccolato”.

E’ un ulteriore appuntamento che l’associazione musicale Arianna Alberighi-Scuola di Musica–Filarmonica di Tresigallo offre ai propri concittadini e al proprio pubblico a un mese dall’importante e applauditissimo concerto della Filarmonica stessa in Teatro proprio a Tresigallo.

“Sono passati 10 anni da quella prima domenica del 2008 – afferma Maurizio Negri, direttore artistico dell’associazione musicale – l’idea e l’obiettivo erano quelli di portare buona musica nel nostro paese, dando la priorità a musicisti cresciuti nel territorio, attingendo soprattutto dalla locale Scuola di Musica e, in alcune occasioni, chiamando qualche amico professionista. Siamo partiti con gli insegnanti e oggi, per consolidare quell’obiettivo e il bel lavoro svolto dalla Scuola di Musica, iniziamo questa decima edizione con alcuni tra i nostri giovani allievi più promettenti. Anche quest’anno quindi la formula rimane dei tre appuntamenti musicali domenicali, con tre formazioni completamente diverse nel loro genere e con tre degustazioni diverse”.

In questa prima domenica si esibiranno appunto due giovani musicisti, Nicolò Ghetti al clarinetto e Davide Mazzini al pianoforte, con un repertorio di musiche classiche dal ‘700 al ‘900. A completare questo appuntamento, due giovani ospiti provenienti sempre dalla Scuola di Musica, Bea Feggi e Giulia Bianchini. La degustazione è dedicata al cioccolato e, come ogni anno, la rassegna è presentata, con notizie, aneddoti e altro, da Filippo Scabbia.

La seconda domenica, 12 febbraio sempre alle ore 17, sarà la volta del Quartetto Dixieland “Roaring twenties jazz band” e la degustazione sarà dedicata agli infusi.

Il terzo e ultimo appuntamento, previsto per domenica 19 febbraio, vedrà la partecipazione di Stefano Squarzina, già direttore della Filarmonica negli anni Novanta, poi passato alla Gino Neri e a dirigere tante altre orchestre della provincia e non solo. Per l’occasione sarà presente al flauto dolce accompagnato da Chiara Dezuani al cembalo e la degustazione sarà dedicata al the.

I concerti sono gratuiti e l’ingresso è aperto a tutti fino ad esaurimento dei posti a sedere.