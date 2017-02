L’ex giardiniere offende vescovo ed esponenti della curia

Aveva urlato offese al vescovo Negri all’uscita della messa in duomo, nel luglio del 2015, e ieri in tarda mattinata ne ha combinata un’altra, imprecando contro i sacerdoti e i componenti della curia ferrarese.

L’uomo, un 37enne rumeno che in passato ha svolto mansioni di ‘tuttofare’ e giardiniere della curia, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di molestie. Sono infatti dovuti intervenire gli agenti delle Volanti, presso il palazzo vescovile di corso Martiri, dato che il 37enne si era introdotto nell’edificio e, anche in presenza dei poliziotti, ha continuato a urlare e gesticolare in modo esagitato, imprecando contro preti ed esponenti della curia.

Un comportamento che ha costretto gli agenti ad accompagnare il rumeno in Questura, dove è emerso che a suo carico vi era un ammonimento del questore emesso in conseguenza del suo reiterato comportamento nei confronti dei componenti della curia e del vescovo Negri.

Si tratta di episodi, come detto, risalenti al 2015, dopo che l’uomo, che lavorava regolarmente come giardiniere e veniva ospitato in un appartamento in via Canonica di proprietà ecclesiastica, aveva deciso di licenziarsi e di firmare la disdetta dell’immobile. In seguito però, come raccontato all’epoca dei fatti a Estense.com dall’economo della curia, don Marino Vincenzi, il 37enne tornò in via Canonica trovando la porta sbarrata, sfondandola e recandosi in seguito in curia, dove lo stesso economo venne riempito di offese. Alcuni giorni dopo le offese sono state rivolte direttamente al vescovo Luigi Negri all’uscita da messa, che ha accusato di essere “un ladro” e di avergli “tolto lavoro, casa e famiglia”.