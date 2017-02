Due auto a fuoco, incendio in un garage

Ambrogio. È stato probabilmente un corto circuito, partito dal cruscotto di un’auto, a provocare l’incendio che ieri sera, attorno alle 22, ha distrutto due vetture e reso inagibile il garage nel quale erano parcheggiate.

L’episodio si è verificato ad Ambrogio di Copparo, presso un’abitazione privata in via San Carlo. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati gli stessi occupanti della casa, che hanno subito allertato i vigili del fuoco, giunti in breve sul posto con due mezzi.

Nel garage si trovavano due auto, una delle quali alimentata a gpl. Le fiamme partite dal cruscotto della prima vettura hanno finito per intaccare anche la seconda, sviluppando un incendio che i vigili del fuoco volontari di Copparo hanno affrontato e spento. Le due auto sono andate completamente distrutte e diversi danni ha subìto anche il garage, tanto che è stato dichiarato inagibile. Non si sono verificati altri danni all’abitazione.