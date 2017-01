Carife, gli esuberi finali sono 340

Allo scadere dell’ultimo giorno di proroga i fuoriusciti volontari di Carife sono 340. Negli ultimi dieci giorni decisi da azienda e sindacati si sono raccolte altre dieci adesioni rispetto alle 330, quota salva accordo, messa in tasca già il 19 gennaio.

Mancano all’appello ancora dieci unità, che verranno decise ad aprile, per rendere la Cassa più snella in vista dell’ormai prossimo acquisto di Bper, che si accollerà per una cifra simbolica la banca ferrarese già ripulita delle passività e con il settore risorse umane dimezzato (alla fine rimarranno 495 dipendenti). Facile immaginare che uno dei primi passi della nuova proprietà sarà il taglio delle numerose filiali.

Per chi ha accettato l’offerta di incentivo conterà sullo scivolo pensionistico per chi maturerà i requisiti nel 2022, l’esodo incentivato con un ‘bonus’ di 48 mensilità riconosciute in aggiunta al Tfr e, infine, un compenso di 40 mensilità (più una per mancato preavviso) per i lavoratori che non rientrano nella prima categoria e non intendono accedere all’incentivo per l’uscita ma accettano di non opporsi in caso di licenziamento collettivo.

Tra i fuoriusciti 98 sono lavoratori che accederanno al fondo esuberi finanziato dagli istituti di credito (che li accompagnerà alla pensione da qui al 2022, ndr), 171 accederanno al fondo emergenziale per due anni con il riconoscimento di 40 mensilità (è l’opzione dell’esodo incentivato, ndr) mentre 61 sono quelli che prenderanno 48 mensilità secche (in cambio della mancata impugnazione dell’eventuale licenziamento collettivo).